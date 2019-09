Hari Ini Area Fresh Hypermart Bundaran PU Murah Banget

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG. COM | KUPANG -- Akhir pekan ini Hypermart Bundaran PU Kupang kembali dengan promo terbaru untuk seluruh pengunjungnya.

Mulai hari ini Anda bisa berbelanja dengan senang hati dan hemat dengan berbagai produk-produk dengan harga spesial, ada pula diskon dan lainnya.

Mulai dari minyak goreng Kunci Mas refill 1,8 liter hanya Rp 20.850,frisian flag susu UHT Rp 13.290, golden farm crinckle cut, shostring straight cut 1 kg, hanya Rp 29.900.

Ada pula harga spesial OVO CASH untuk pembelian minyak goreng Sania 2 liter, bisa didapatkan dengan harga sangat murah Rp 19.490, Rinso anti noda 770 gram Rp 12.890, xavier container box hitam Rp 34.900 dan indocafe coffemix 100'S Rp 116.000.

Department Manager Meat and Seafood Hypermart Bundaran PU Kupang, Owen, kepada POS-KUPANG. COM, Jumat (6/9/2019), untuk area fresh ada penawaran yang sangat murah untuk buah century pear Rp 1.980 per 100 gram. Harganya paling murah di akhir pekan ini.

Kemudian ada pula apel fuji Rp 5.490 per 100 gram, bakso sumber selera Rp 25.800, pisang ambon Rp 1.490 per 100 gram, jeruk baby pacitan Rp 2.190, fiesta Rp 41.900, kimbo sosi Rp 46.950, edamame Rp 2.590, wortel berastagi Rp 2.490, prochiz Rp 12.900, ayam broiler Rp 33.900 per ekor, hati sapi Rp 8.990, daging rendang Rp 11.490, dan harga spesial lainnya.

Kata Owen, selain itu ada diskon 30 persen untuk semua sea-quil, semua payung dan jas hujan juga semua maninan. Diskon 50 persen untuk semua kasur lipat dan 25 persen untuk semua scotch brite.

"Promo ini berlaku selama empat hari mulai 6-9 September 2019," ujarnya. (*)