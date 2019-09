Ini Keunggulan Striker Belanda Bakal Gantikan Ezechiel N'Douassel yang Mulai Mengecewakan

POS KUPANG.COM -- Pemain asal Belanda, Thomas Verheydt memberikan jawaban atas rumor bergabungnya ke Persib Bandung.

Thomas Verheydt memang sedang hangat dikabarkan akan menggantikan Ezechiel Ndouassel di Persib Bandung.

Beberapa tanda-tanda sudah diberikan Thomas Verheydt, seperti halnya kedapatan mengikuti akun Instagram resmi Persib Bandung.

Menanggapi hal itu, Thomas Verheydt memberikan jawabannya melalui Instastory-nya.

Pemain Almere City itu menuliskan ucapan terima kasih atas semua yang telah meminta dan mendukungnya untuk datang ke Indonesia, khususnya ke Persib Bandung.

Namun, Thomas Verheydt mengatakan jika saat ini dirinya belum akan datang ke Persib Bandung.

Selebrasi Thomas Verheydt setelah mencetak gol untuk timnya, Almere City (Instagram/@thomasverheydt)

"Terima kasih atas semua pesan dan dukungan dari Indonesia, tetapi untuk saat ini saya tidak datang. Mungkin kita akan bertemu satu sama lain di masa depan. (Thanks for al the messages and support from Indonesia, but for now im not coming over. Maybe we meet eachother in the future)," tulis @thomasverheydt.

Dengan begitu, desas-desus kabar merapatnya Thomas Verheydt ke Persib Bandung sudah terbantahkan.

Jawaban atas rumor Thomas Verheydt ke Persib Bandung (Instagram/@thomasverheydt)

Ezechiel NDouassel Didesak Keluar oleh Bobotoh

Pada laga melawan PSS Sleman, striker Persib Bandung, Ezechiel Ndouassel terlihat kurang berkontribusi.