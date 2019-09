Untuk Lobi - Lobi Fraksi, Sidang Tatib di Mabar Skorsing Dua Jam

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO--Sidang pembahasan Tata Tertib (Tatib) di DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), diskorsing selama 2 jam untuk lobi-lobi pembentukan fraksi antara Partai Politik (Parpol), lewat anggota dewannya yang terpilih.

Skorsing dimulai sekitar jam 11.30 Wita pada sidang Hari Senin (2/9/2019).

"Sidang diskorsing selama dua jam untuk lobi-lobi pembentukan fraksi," kata Ketua DPRD Mabar yang memimpin sidang saat itu, Edistasius Endi, SE.

Untuk diketahui, ada sekitar 4 orang anggota DPRD saat itu yang datang terlambat untuk mengikuti sidang.

Di awal sidang hari itu, sempat terjadi dua pendapat yang berbeda.

Ada anggota dewan yang menginginkan agar Tatib tidak dibahas pasal per pasal tetapi cukup dilihat dari poin-poin tertentu yang dinilai perlu direvisi.

Hal itu seperti yang disampaikan oleh anggota DPRD dari Gerindra Yosep Suhardi.

"Tatib kita ini baru satu tahun, sudah sesuai dengan PP 12. Oleh karena itu untuk Tatib menurut saya bukan rancangan tetapi hanya revisi beberapa pasal. Sehingga tidak perlu butuh waktu lama," kata Yosep.

Sementara itu anggota dewan lainnya menginginkan agar Tatib itu harus dibahas satu per satu.

"Pembahasannya buka pasal per pasal. Buka pasal per pasal, kata per kata. Setelah Tatib, kode etik," kata anggota DPRD dari PAN Marsel Jeramun.

Sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Mabar Edistasius Endi, SE itu akhirnya dibahas pasal per pasal dan berlangsung lancar.

Hingga berita ini ditulis pukul 11.13 wita, sidang tersebut sedang berlangsung.

Sidang itu berlangsung di ruang rapat lantai satu Kantor DPRD Mabar. (Laporan Reporter POS--KUPANG.COM, Servatinus Mammilianus).