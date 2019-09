Pemain asal Belanda Merapat Gantikan Ezechiel ? Ternyata Sudah 'Follow' Akun Resmi Persib Bandung

POS KUPANG.COM - - Nama Thomas Verheijdt ramai dikabarkan akan merapat Persib Bandung untuk menjadi pengganti Ezechiel NDouassel di lini depan Persib Bandung.

Dilansir TribunWow.com, rumor tersebut menguat setelah akun Intagram pribadinya @thomasverheijdt mem-follow akun Instagram resmi @pesib_official.

Selain itu setelah ramai kabar tersebut, dalam unggahan akun Intagram pribadi Thomas, pendukung Persib Bandung yakni Bobotoh banyak memberikan komentar.

Seperti pada unggahan terakhirnya yang di-upload pada Rabu (28/8/2019), Thomas mengunggah sebuah foto saat berlaga bersama timnya yakni Almere City.

Diketahui, Thomas merupakan pemain klub kasta kedua Liga Belanda yakni Almere City.

Dalam unggah tersebut, Thomas menuliskan caption "Aardig wat kwaliteit op één foto (Kualitas bagus di satu foto)".

Unggahan tersebut mendapatkan ribuan likes dan ratusan komentar, di mana banyak Bobotoh ikut memberikan reaksi.

Kebanyakan para Bobotoh memberikan komentar tentang merapatnya Thomas ke Persib Bandung.

Seperti akun dari @adriano_swra yang mengatakan "Welcome to Persib official."

Selain itu akun @iwan_edi15 menuliskan "Come on @persib_official"