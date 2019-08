Buruan Ada Diskon Hingga 30 Persen di Hypermart Bundaran PU

POS-KUPANG. COM | KUPANG --Hypermart Bundaran PU Kupang minggu ini hingga Senin (2/9/2019), menyediakan aneka promo seperti belia dua gratis satu, diskon sampai dengan 30 persen dan lainnya.

Department Manager Meat and Seafood Hypermart Bundaran PU, Owen, kepada POS-KUPANG. COM, Sabtu (31/9/2019), menyampaikan ada promo beli dua gratis satu untuk value plus facial tissue 715 GR, value plus tissue dan value plus tissue toilet emb. roll.

Customer bisa mendapatkan diskon hingga 30 persen untuk semua sepeda dan semua celana pendek/panjang pria, wanita dan anak.

Kata Owen ada pula promo pulsa Telkomsel. Jadi setiap pembelian pulsa Rp 150.000 reguler mendapatkan gratis satu pca Minyak Goreng Sunco 1 Liter.

"Dan Masih banyak promo menarik lainnya yang bisa anda lihat langsung di gambar di bawah ini. Kami nantikan kehadiran Anda di toko kesayangang kita bersama, Hypermart Bundaran PU Kupang," tuturnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati)