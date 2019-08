Hadiah Menarik di Penghujung Bulan, Beli All New Ertiga Dapatkan Jimny

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG. COM | KUPANG -- Akhir bulan ini PT SBM Oeba Kupang masih mengajak masyarakat NTT untuk memanfaatkan promo Meriah Dengan Kejutan Ertiga (MERDEKA). Jadi konsumen yang membeli mobil khsuus Suzuki All New Ertiga berkesempatan mendapatkan hadiah kejutan berupa satu unit mobil Jimny.

PIC Marketing PT SBM Oeba, Musawir Muhammad, ketika ditemui POS-KUPANG. COM, Jumat (30/8/2019), mengatakan promo MERDEKA digelar hanya selama bulan Agustus memperingati Hari Kemerdekaan. Masih hari ini dan besok konsumen bisa melakukan pembelian mobil yang diundi secara nasional.

"Khusus di bulan ini konsumen yang membeli mobil All New Ertiga bisa mengikuti Promo Merdeka undian berhadiah yang diundi melalui faktur penjualan," tuturnya.

Selain hadiah yang diundi Jimny, kata Musawir, ada juga hadiah motor GSX150 Bandit untuk para konsumen.

Sampai saat ini, lanjutnya, sudah 9 unit mobil Suzuki All New Ertiga yang telah terjual.

Selain promo Merdeka, kata Musawir, ada pula promo service bagi konsumen yang membeli mobil suzuki Carry Pick-up.

"Konsumen yang membeli Carry Pick Up akan gratis mendapatkan oli mesin dan jasa sampia dengan 50.000 kilometer," tuturnya.

Katanya jadi konsumen akan mendapatkan gratis jasa pengecekan dan gratis oli mesin, filter oli dan gasket. (*)

