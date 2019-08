Pelanggan Bebas Pilih Parfum Sesuka Hati di Dolphin Laoundry

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG. COM | KUPANG -- Dolphin Laundry telah dirintis sejak tahun 2010. Awal mula dari usaha kecil-kecilan kemudian di tahun 2018 sudah menempati bangunan yang baru.

Motivasi dari Ny Diana Y L Serangmo selaku Owner Dolphin Loundry membuka usaha ini karena dulu masih jarang yang membuka usaha ini dan ia juga melihat banyak pendatang yang sibuk bekerja dan membutuhkan loundry. Selain itu tujuannya juga ingin membuka lapangan pekerjaan bagi mahasiswa agar bisa melakukan usaha sampingan. Sambil kuliah juga bekerja.

Dolphin Loundry yang berlokasi di Jalan RW Monginsidi III nomor 28 kelurahan Fatululi ini buka setiap hari kerja mulai pukul 05.45-22.00 Wita. Bagi pelanggan pertama yang datang akan diberikan koran Pos Kupang secara gratis.

• Nikmat Kopi Bana Sampai Festival 3 Gunung Lembata

Tak hanya itu, kata Ny Diana, bagi pelanggan yang memiliki Tribun Family Card juga akan mendapatkan promo berupa gratis dua kali mencuci pakaian (loundry) selama satu bulan. Satu kali cuci dua kilogram dengan total empat kilogram.

"Pelanggan cukup menunjukkan kartu TFC lalu di-scan. Bagi masyarakat kota Kupang yang ingin mendapatkan TFC bisa menghubungi langsung Kantor Pos atau di Dolhpin Loundry," tuturnya.

Dolphin Loundry melayani loundry dan dry and cleaning baik untuk pakaian kiloan maupun satuan seperti baju tenun, jas dan lainnya.

Satu kilogram ditawarkan Rp 12.000 untuk pakaian. Namun bila pelanggan mencuci di atas 10 kg maka akan mendapatkan hemat Rp 11.000 per kilogram. Sedangkan untuk bed cover Rp 16.000 kg, karpet Rp 17.000 per kilogram, bila memakai vacum maka Rp 20.000 per kilogram.

"Kami melayani pencucian express, super express dan super duper express. Hanya tiga jam pelanggan sudah bisa mengambil pakaian cuciannya," tuturnya.

Kata Ny Diana, yang juga dosen Faperta Undana ini ada yang membedakan dengan loundry lainnya. Pelanggan bisa bebas memilih aroma parfum untuk pakaiannya dari ratusan parfum yang disiapkan dan gratis tanpa biaya.

Diakuinya pelanggannya sudah mencapai ratusan pelanggan. Bahkan ada pelanggan yang datang dari So'E.

Satu hari Dolphin Loundry bisa menerima cucian hingga 200 kilogram dengan mempekerjakan 25 orang karyawan dengan status mahasiswa.

"Jadi mahasiswa samil kuliah juga bisa mengisi waktu sampinhan dengan bekerja. Ini dilakukan untuk menghilangkan budaya malu bekerja. Jadi saya ajarkan mahasiswa agar tidak malu dan pumya pekerjaan sampingan seperti di Jawa. Jadi waktu lamar kerja dibawa dengan jadwal kuliahnya," ujarnya.

Ia berharap pelanggan bisa bertambah banyak yang menaruh kepercayaan pada Dolphin Loundry dengan terus menjaga kualitas, kebersihan, kerapian dan konsisten waktu. (*)