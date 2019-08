BERITA POPULER: Mamah Muda Jatuh Hati dengan Bocah, Sikap Ariel NOAH & Artis Nikahi Keluarga Cendana

POS-KUPANG.COM - Baca kembali yuk tiga Berita Populer di POS-KUPANG.COM edisi Jumat 23 Agustus 2019.

Tiga Berita Populer tersebut diantaranya Doyan Mobile Legends, Mamah Muda Janda Ini Kenalan dengan Bocah 12 Tahun, Jatuh Cinta, Lalu Berzina, Ariel Mantan Luna Maya Ternyata Bersikap Begini pada Uki, Gitaris NOAH Bongkar Kisah Asmara Istrinya dan Selain Mayangsari 4 Artis Bikin Keluarga Cendana Kesemsem Nomor 3 Seksi Banget Suka Pake Rok Mini

Berikut uraian tiga Berita Populer tersebut satu per satu. Cek this out!

1. Doyan Mobile Legends, Mamah Muda Janda Ini Kenalan dengan Bocah 12 Tahun, Jatuh Cinta, Lalu Berzina

Doyan Main Game Mobile Legends, mamah muda Janda Ini Kenalan dengan bocah 12 Tahun, Jatuh Cinta, Lalu Lanjut Berzina hubungan badan

Kisah cinta antara mamah muda yang berstatus Janda dan bocah 12 tahun yang bermula dari main Mobile Legends viral di Jepang.

Sang mamah muda yang berstatus Janda dengan usianya 22 tahun.

Ia adalah Rika, wanita cantik dan berkulit putih.

Sejak di bangku sekolah, Rika dikenal sebagai siswi yang populer.

Ia mamah muda yang Janda ini bahkan dikenal sebagai perempuan yang imut.

Namun, ia tak suka banyak main ke luar rumah.