Peramal Ini Ungkap Orang Ketiga dalam Rumah Tangga Raffi Ahmad Nagita Slavina, Ayu Ting Ting? 

Peramal Ini Ungkap Ada Orang Ketiga dalam Rumah Tangga Raffi Ahmad Nagita Slavina, Ayu Ting Ting?

POS KUPANG.COM - Peramal Ini Ungkap Ada Orang Ketiga dalam Rumah Tangga Raffi Ahmad Nagita Slavina, Ayu Ting Ting?

Beberapa waktu yang lalu, Nagita Slavina diundang Deddy Corbuzier dalam acara Hitam Putih.

Ibu dari Rafathar Malik Ahmad ini membuat ribuan orang penonton menangis sesenggukan ketika mendengar curahan hatinya.

Rumah tangga pasangan selebritis Nagita Slavina dan Raffi Ahmad memang tengah diguncang isu tidak sedap.

• Doyan Mobile Legends, Mamah Muda Janda Ini Kenalan dengan Bocah 12 Tahun, Jatuh Cinta, Lalu Berzina

• Ramalan Zodiak Besok Sabtu 24 Agustus 2019, Sagitarius Harus Sabar, Gemini Sibuk, Zodiak Lain?

• Selain Mayangsari 4 Artis Bikin Keluarga Cendana Kesemsem Nomor 3 Seksi Banget Suka Pake Rok Mini

Pasalnya, Raffi Ahmad dikabarkan berselingkuh dengan pedangdut cantik Ayu Ting Ting.

Namun benarkah demikian?

Di acara Take Me Out Indonesia, seorang peramal wanita mengungkapkan kehidupan rumah tangga Raffi Ahmad.

Dalam acara yaang ditayangkan Kamis, 20 April 2017 tersebut, peramal mengatakan Raffi Ahmad dan wanita yang akrab disapa Nagita Slavina itu adalah soulmate.

Hal itu melihat dari kartu tarot yang dipegang Raffi Ahmad.