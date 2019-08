Pekerja Milenial Incar Vivo V15Pro

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG. COM | KUPANG -- Smartphohe sudah menjadi teman setia para penggunannya, terutama bagi mereka yang pekerja.

Selain gadget digunakan untuk bekerja tetapi juga bisa dipakai sebagai refresing ketika penah melanda.

Pemilihan gadget yang tepat dan paham menggunakan aplikasinya sangat menyenangkan bagi penggunanya. Sehingga kamu tidak sia-sia membeli hp mahal hanya untuk telepon, wa, foto dan menggunakan medsos saja.

Namun juga bisa memanfaatkan segala keunggulan dari handphone tersebut.

Semakin canggih handphone yang kamu gunakan, juga semakin membuat kamu semakin percaya diri.

Vivo V15 Pro hadir dengan menjawabi kebutuhan. Kamu bisa segera menikmati segala kecanggihan dengan spesifikasi 6.39" Ultimate Allscreen SuperAmoled, ini akan menghadirkan layar penuh yang sesungguhnya tanpa hambatan.

Marketing Manager Toko Edison Kuanino Kupang, Martina Nenes, kepada POS-KUPANG. COM, Selasa (20/8/2019), menyampaikan spesifikasi selanjutnya hp ini memiliki 6GB RAM, 128GB ROM up to 256GB, Octacore 2.0Ghz Qualcomm 675AIE, 11nm, Android 9 Pie, Funtouch OS 9, 32MP Pop up Camera, 48MP Quadpixel + 8MP AI Super wide 120° + 5MP Depth Camera.

"Ini akan membuat foto kamu semakin jelas dan lebih berkesan. Foto Anda bisa lebih halus dan membuat Anda semakin bercahaya dan cantik," tuturnya.

Spesifikasi lainnya yakni, Screen TouchID, sidik jari dilayar dan Battery 3700Mah Dual Engine FastCharging.

Kata Mar hp canggih ini dibanderol dengan harga Rp 4.999.000.

"Para pekerja milenial kebanyakan mengincar hp jenis ini, selain untuk bekerja dengan ram yang besar juga bisa melancarkan bisnis online," tuturnya. (*)