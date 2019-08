Ungkapan Haru Nikita Mirzani pada Ruben Onsu Suami Sarwendah Sahabat Ivan Gunawan Ayu Ting Ting

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Artis Nikita Mirzani memiliki kedekatan dengan sejumlah seleritis Tanah Air seperti Ruben Onsu, suami dari Sarwendah dan sahahat Ayu Ting Ting juga Ivan Gunawan.

Kedekatan Nikita Mirzani dengan Ruben Onsu suami Sarwendah, juga sahabat Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting tidak hanya sebatas urusan pekerjaan, namun juga lebih dari itu.

Tidak heran dalam banyak kesempatan, Nikita Mirzani, Ruben Onsu, Ivan Gunawan, dan Ayu Ting Ting biasa tampil bersama. Khususnya dalam membawakan acara hiburan infotaiment.

Karena itulah, Nikita Mirzani merasa perlu mengungkapkan perasaannya pada presenter Ruben Onsu di saat suami Sarwendah dan sahabat Ivan Gunawan Ayu Ting Ting itu sedang dalam momen spesial.

Seperti misalnya ketika Ruben Onsu, suami Sarwendah sedang berulang tahun dan Nikita Mirzani mengucapkan sesuatu yang spesial di instagram miliknya, @nikitamirzanimawardi_17.

"Dear koko @ruben_onsu happy bday to you. My wish for you is that you continue to love life and never stop dreaming," tulis Nikita Mirzani.

"May beauty and happiness surround you, not only on your special day, but always," tulis Nikita Mirzani lagi memberi keterangan pada foto Ruben Onsu di Instagramnya.

Tidak lupa, Nikita Mirzani juga mengucapkan terimakasih kepada Ruben Onsu.

"Terima kasih juga krn selalu support niki dalam keadaan apapun. Dan selalu mau di tlp jam brp pun Dengerin keluh kesah niki. Love you koko," tulis Nikita Mirzani lagi.