Ini Jumlah Desa-Desa yang Belum Berlistrik di NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG. COM | KUPANG -- Berdasarkan data rasio desa berlistrik 2019 per kabupaten se-NTT baik yang bersumber dari PLN maupun non PLN tercatat 2.970 desa telah berlistrik dari jumlah desa 3.353. Sedangkan desa yang belum berlistrik sebanyak 383 desa.

Untuk itu PLN selalu berupaya untuk melistriki daerah-daerah yang belum berlistrik dengan selalu bersinergi dengan berbagai pihak untuk membantu masyarakat NTT bisa memiliki listrik.

Manager Komunikasi PLN UIW NTT, Nicolaus Setyadi, kepada POS-KUPANGM. COM, Senin (19/8/2019), mengatakan untuk pembangkit terdapat pembangkit tenaga Desel PLTD, pembangkit PLTP/ Geotermal/ Panas Bumi, pembangkit PLTMH / Minihidro Menggunakan Air, pembangkit Tenaga Matahari PLTS/ Tenaga Surya, pembangkit PLTU Tenaga Uap dan PLTMG sama dgn PLTU tapi menggunakan Gas.

Kata Nico yang sementaran dikembangkan adalah pembangkit PLTP/ Geotermal/ Panas Bumi, pembangkit PLTMH / Minihidro Menggunakan Air, pembangkit Tenaga Matahari PLTS/ Tenaga Surya, pembangkit PLTU Tenaga Uap. Sedangkan untuk PLTD secara bertahap dikurangi dalam perencanaan.

"Untuk daerah kepulauan sementara dikembangkan PLTS lebih efektif," tuturnya. (*)

Rasio Desa Berlistrik PLN dan Non PLN

Kupang (Kota) : Desa 51, berlistrik 51

Kupang : Desa, 177, berlistrik 160

TTS : Desa 278, berlistrik 245

TTU : Desa 193, berlistrik 181

Belu : Desa 81, berlistrik 81

Malaka : Desa 127, berlistrik 121

Alor : Desa 175, berlistrik 126

Rote Ndao : Desa 119, berlistrik 110

Sabu Raijua : Desa 63, berlistrik 45

Ende : Desa 278, berlistrik 260

Ngada : Desa 151, berlistrik 146

Nagekeo : Desa 113, berlistrik 106

Manggarai Timur : Desa 176, berlistrik 116

Manggarai : Desa 171, berlistrik 147

Manggarai Barat : Desa 169, berlistrik 126

Sikka : Desa 160, berlistrik 151

Flores Timur : Desa 250, berlistrik 250

Lembata : Desa 151, berlistrik 145

Sumba Timur : Desa 156, berlistrik 112

Sumba Tengah : Desa 65, berlistrik 62

Sumba Barat : Desa 74, berlistrik 67

Sumba Barat Daya : Desa 175, berlistrik 162