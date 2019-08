Peringati HUT RI ke-74, Aston Hotel Kupang Kumpulkan Agus se-Kupang

Memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-74, Aston Hotel Kupang Kumpulkan Agus se-Kupang

POS-KUPANG. COM | KUPANG -- Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-74, untuk kedua kalinya Aston Hotel Kupang mengadakan program HI AGUS. Bedanya untuk yang tahun ini HI AGUS diberi nama HI AGUS PART II.

Melalui program ini Aston Hotel Kupang memanggil seluruh Agus yang berada di Kota dan Kabupaten Kupang untuk mengikuti pengundian yang berhadian tiga voucher menginap di Aston Hotel Kupang.

• Peringati HUT Kemerdekaan RI, Siswa SMK Bina Mandiri Nggorang Labuan Bajo Dapat Hadiah Ini

GM Aston Hotel Kupang, Deddy S Thalib, kepada POS-KUPANG.COM, Sabtu (17/8/2019), mengatakan untuk syarat dan ketentuannya sama dengan HI AGUS tahun lalu.

Dimana yang dapat mengikuti pengundian ini adalah masyarakat yang bernama Agus, ber-KTP Kota atau Kabupaten Kupang, dan lahir di tanggal 17 Agustus.

Selain itu, kata Deddy, untuk Agus lain yang ber-KTP Kota atau Kabupaten Kupang, lahir di tanggal 17 Agustus juga masih berkesempatan untuk mendapatkan free ALL YOU CAN EAT dinner di BBQ Kampung Nelayan yang diadakan di Balcony Level 2 Aston Hotel Kupang setiap hari Sabtu mulai pukul 18.00 - 22.00 Wita.

• Gidion: Sejahterakan Masyarakat Sumba Timur Tidak Bisa Ditawar-tawar

Mulai pukul 10.00 Wita sebanyak 6 orang Agus sudah mulai berkumpul di lobby Aston Kupang Hotel untuk mengikuti pengundian. Dan dari pengundian, didapatkan tiga pemenang untuk mendapatkan masing-masing satu voucher menginap di Aston Kupang Hotel.

Para pemenang tersebut adalah Agustin Dirgahayu Diaz, Agustina Umbu Deta, dan Meri Agusthina Dami.

Selain HI AGUS PART II yang dilakukan siang hari, Aston Kupang Hotel juga memperingati HUT RI ke-74 dengan beberapa rangkaian kegiatan, diantaranya upacara yang dilanjutkan dengan sharing dan pemberian bantuan sembako untuk para Veteran, lalu dilanjutkan dengan kegiatan lomba internal yang diadakan di Palacio 1, Level Aston Kupang Hotel. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)