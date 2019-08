Live Streaming Celta Vigo vs Real Madrid di La Liga 2019, Sabtu (17/8) Jam 22.00 WIB

POS-KUPANG.COM - Nonton siaran langsung dan live streaming Celta Vigo vs Real Madrid di La Liga atau Liga Spanyol 2019, Sabtu (17/8/2019) malam.

Liga Spanyol musim 2019-2020 akhirnya kembali bergulir. Pada pekan pertama, tersaji sejumlah pertandingan menarik.

Setelah kekalahan tipis Barcelona dari Athletic Bilbao pada Jumat atau Sabtu (17/8/2019) dini hari WIB, Liga Spanyol akan menyajikan laga Celta Vigo vs Real Madrid.

Pertandingan Celta Vigo vs Real Madrid akan berlangsung di Stadion Abanca-Balaidos pada hari ini pukul 22.00 WIB.

Secara peta kekuatan, Real Madrid tentu lebih diunggulkan. Hal itu mengacu pula pada rekor pertemuan kedua tim.

Pada musim lalu, dari dua pertemuan di kandang dan tandang dengan Celta, Real Madrid selalu menang.

Pada November 2018, Celta menjamu El Real, dan kala itu Los Blancos di bawah asuhan Santiago Solari sukses meraih kemenangan 4-2.

Setelah itu, pertemuan terjadi pada Maret 2019, ketika Real Madrid asuhan Zinedine Zidane meraih kemenangan dua gol tanpa balas.

Pada hari yang sama, Liga Spanyol akan menghadirkan 4 laga menarik lainnya, yakni Valencia vs Real Sociedad, Mallorca vs Eibar, Leganes vs Osasuna, dan Villarreal vs Granada.