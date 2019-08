Ucapan Selamat dan Kata Mutiara HUT ke-74 Kemerdekaan ri, Bisa Share WA, IG, FB, hingga Update Status

POS-KUPANG.COM- Bangsa Indonesia akan merayakan hari jadinya ke-74,pada 17 Agustus 2019. Perindah silaturahmi di hari kemerdekaan dengan ucapan selamat dan kata mutiara kepada kerabat, sahabat, teman sejawat.

Memperindah kata-kata di hari kemerdekaan juga bagian dari cara merayakan kemerdekaan.

Nah berikut, ucapan selamat dan kata mutiara di hari kemerdekaan yang bisa kamu bagikan melalui media sosial, baik di WhatsApp (WA), Instagram (IG), FaceBook (FB) dan lainnya.

1. 17 Agustus itu Bukan hanya sekedar Balap Karung saja Main Petasan, Atau Konvoi berkeliling kota.

Tetapi, 17 agustus itu Persatuan bangsa, mengenang para pahlawan

Bendera merah putih harus terus berkibar di tanah pertiwi.

2. Jayalah Indonesiaku, merdeka ke 74, Berkibarlah sang saka merah putih, Gema seabad silam bangsa Inggris datang meredah Pahang dengan peluru bersama senapan membunuh menangkap setiap pejuang, sekarang Indonesia bebas lepas dari penjajah, Merdeka.

3. Menang bukan berarti berhasil menduduki sebuah kursi kekuasaan.

Menang bukan berarti berhasil menumbangkan banyak lawan.

Menang adalah ketika kita bisa merangkul segala perbedaan.

Menang adalah ketika kita bisa membangkitkan kembali semangat juang.

Menang adalah ketika kita bisa melakukan perubahan.

4. Selamat ulang tahun Indonesia, semoga kita semua termasuk ke dalam para pemenang yang terus siap menghadapi tantangan.

5. I Can Smile, I Can Stylish, I Can Celebrate, I Can Together,

Karena Indonesia sudah merdeka,

Kemerdekaan ke 74 ini sangat mahal harganya

Yang tidak dapat diukur dengan harta walaupun segunung, sepulau malahan sebenua

Sekarang ini kewajibanku sebagai anak bangsa adalah mengisi kemerdekaan itu, dengan mengharumkan NKRI, Merdeka!!

6. Tidak terhitung berapa banyak nyawa dan tetes darah yang sudah dibabat habis oleh para pahlawan untuk membela bangsa. Tidak terhitung pula berapa banyak harapan dan doa yang mereka lontarkan bagi masa depan indonesia. Jika bukan aku dan kamu yang melanjutkan perjuangan mereka, maka harus siapa lagi?. Jika bukan aku dan kamu yang mewujudkan harapan dan doa mereka, lalu harus siapa lagi?. Indonesia milik kita. Indonesia rumah kita. Dirgahayu indonesia. Mari kita memerdekakan indonesia dengan aksi nyata!