Menteri Susi Pudjiastuti Ungkap Kepastian Hubungan Gading Marten dengan Putrinya, Nadine Kaiser

POS-KUPANG.COM - Menteri Susi Pudjiastuti Ungkap Kepastian Hubungan Gading Marten dengan Putrinya, Nadine Kaiser.

Bagaimana tanggapan Menteri Susi Pudjiastuti tentang peluang sang putri dekat dengan Gading Marten?

Mantan suami Gisella Anastasia, Gading Marten terus dicerca gosip dekat dengan beberapa wanita, satu di antaranya putri dari Menteri Susi Pudjiastuti , Nadine Kaiser.

Isu tersebut semakin nyaring terdengar setelah Gading mengucapkan selamat ulang tahun kepada Nadine melalui unggahan foto di akun Instagramnya.

• Striker Rene Mihelic dan Kiper I Maung Bandung Made Wirawan Cedera, Ini Penjelasan Tim Dokter Persib

• Deretan Kejadian Kocak Hewan Kurban Idul Adha Ngobrol Hingga Adu Kepala Kambing dan Sapi

Foto itu pun dibanjiri komentar dan dukungan dari netizen.

Menanggapi ucapan ulang tahun dari Gading, Nadine Kaiser pun berkomentar.

"Thank you for your great company," tulisnya melalui akunnya @nadiepascale.

Karena saling berbalas komentar, netter semakin mendoakan kedekatan keduanya.

Hal ini pun mendapat tanggapan dari Susi Pudjiastuti.