GKFC Frateran Ndao Raih Medali Perak Saat Konser Di Singapura



POS-KUPANG.COM|ENDE-- Gema Kelimutu Frado Choir SMAK Frateran Ndao, Ende, berhasil meraih medali perak atau silver dalam lomba paduan suara internasional yang berlangsung di negara Singapura pada 30 Agustus 2019.

Kepala Sekolah SMAK Frateran Ndao, Ende, Frater Wiliam Satel Sura BHK mengatakan hal itu kepada pos Kupang.Com, Selasa (6/8/2019) di Ende.

Frater William mengatakan dua medali perak yang berhasil diraih oleh para siswa SMAK Frateran Ndao tercatat pada nomor mix choir dengan lagu Pater Noster dan Cantata Domino serta lagu Senja di Pelabuhan Kecil.

Sedangkan medali perak lainnya pada nomor Folkore dengan lagu Paris Berantai serta Segala Riak.

Terhadap prestasi yang diraih oleh para siswanya Frater William mengatakan dirinya memberikan apresiasi yang tinggi kepada para siswa yang telah berjuang untuk tampil dalam ajang internasional yang berlangsung diluar negeri.

Menurutnya adalah hal yang tidak mudah untuk meraih prestasi tersebut karena harus bersaing dengan para peserta dari negera lain yang kemampuan menyanyinya juga cukup baik.

“Anak-anak telah berusaha semaksimal mungkin tampil dalam ajang itu karena harus bersaing dengan para peserta lainnya dari 12 negara,”kata Frater Willliam.

Frater William mengatakan pihaknya menyampaikan terima kasih kepada orangtua dan para guru serta semua pihak yang telah ikut berpartisipasi mendukung penampilan Gema Kelimutu Frado Choir SMAK Frateran Ndao, Ende, sehingga berhasil meraih medali perak atau silver dalam lomba paduan suara internasional yang berlangsung di negara Singapura pada 30 Agustus 2019.

Di masa mendatang pihaknya mengharapkan agar penampilan Gema Kelimutu Frado Choir SMAK Frateran Ndao, Ende semakin baik sehingga bisa meraih prestasi yang lebih tinggi lagi semisalnya medali emas atau gold.

Menurut Frater Wiliam sisi positif yang diperoleh para siswa saat tampil dalam lomba paduan suara internasional yang berlangsung di negara Singapura pada 30 Agustus 2019 lalu adalah para siswa bisa mengenal siswa dari negara lain yang merupakan peserta dalam lomba paduan suara internasional.

Selain itu para siswa bisa melihat keberadaan Negara Singapura yang dengan segala kelebihannya yang dimilikinya seperti soal kedisplinan juga kebersihan maupun keamanan serta ketertiban.

“Artinya para siswa bisa secara langsung melibat keberadaan Negara Singapura sehingga bisa memotivasi mereka untuk bisa meniru dengan apa yang dilakukan oleh Warga Singapura terutama soal ketertiban di tempat umum,”kata Frater William.

Para siswa juga bisa termotivasi untuk kembali datang ke Singapura di masa mendatang terutama untuk melanjutkan perkuliahan.

Frater William mengatakan bahwa paduan suara merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler andalan di SMAK Frateran Ndao disamping kegiatan ekstrakurikuler lainnya karena memang pihak sekolah memberikan perhatian yang berimbang antara kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler atau non akademik.

“Untuk pengembangan kemampuan para siswa baik akademik dan non akademik pihak sekolah sangat mendukung dengan menyiapkan berbagai sarana pendukung sehingga dengan demikian para siswa semakin berkembang tidak saja dalam bidang akademik namun juga non akademik yang artinya baik akademik dan non akademik bisa berjalan berimbang,” kata Frater Wiliam. (Laporan Reporter Pos Kupang.Com, Romualdus Pius)