Nikita Mirzani Support Nunung Seusai Ditangkap karena Kasus Narkoba, Apa Kata Sule?

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Nikita Mirzani memberikan dukungan atau support kepada komedian Nunung sesusai ditangkap karena kasus narkoba.

Dukungan itu disampaikan Nikita Mirzani di akun instagram miliknya, @nikitamirzanimawardi_17.

Kepada sahabatnya Nunung, Nikita Mirzani mengatakan semua akan baik-baik saja.

"All is well mba nunung," tulis Nikita Mirzani memberikan keterangan foto dirinya dengan Nunung.

Postingan ini pun mendapat komentar netizen.

@andungsarengat: Nikiiii Aku sayang mba nunungggg padahal Aku ga kenallll. Tolonggggg

@nuraenisolehudin: Semoga mbak nunung tegar,semua pasti ada hikmahnya,,jangan membully krn apa yg menimpa mbak nunung bisa menimpa siapa sajja termasuk kita,drpd membully lbh baik perkokoh dan perkuat iman kita supaya terhindar dri hal yg tdk di inginkan.

@hendy.kobun: keep strong mba nunung

@enok_ibram: Strong MB Nunung..gpp ne ujian..smg bs mlwatinya..lbh kuat yg jls ktauhan skrg lbh baikk...Krn lbh cepat bs lepas dr sabu ..