Kisah Seorang Pensiunan Menemukan Emas 2 Kg dengan Nilai Rp 1,2 M: Gemetar dan Tidak Tidur 3 Hari

Kisah Seorang Pesiunan Menemukan Emas 2 Kg dengan Nilai Rp 1,2 M: Gemetar dan Tidak Tidur 3 Hari

POS-KUPANG.COM - Seorang pensiunan di Ballarat, negara bagian Victoria menemukan bongkahan emas atau 'nugget' seberat 2 kilogram yang bernilai sekitar 130.000 dollar Australia atau Rp 1,2 miliar di kota yang pernah menjadi pusat era 'demam emas' di Australia itu.

Pencari emas amatir yang beruntung itu sedang melakukan pencarian di sebuah ladang penggembalaan ternak tua di lokasi yang sekarang sangat dirahasiakan ketika alat pendeteksi logam miliknya mulai berbunyi.

Dia mulai menggali dan dengan cepat menemukan sebutir peluru timah kaliber 22.

Lantaran berpikir alatnya hanya menemukan sebuah peluru usang, dia pun berencana untuk beranjak - tetapi alat detektor miliknya masih terus berbunyi dan seolah berkeras untuk menunjukkan masih ada sesuatu yang lebih jauh di kedalaman tanah.

Dan ternyata, di kedalaman sekitar 30 sentimeter di bawah tanah yang dia gali ditemukanlah bongkahan emas, yang sejak itu dinamai 'You Would not Believe It'.

Mark Day dari Gold Ballarat mengatakan pria tersebut, seorang penggemar dan pencari emas amatir, telah menerima tawaran $160.000 atau setara Rp 1,5 miliar untuk bongkahan emas yang ditemukannya.

"Dia gemetar - dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan emas itu," kata Day.

"Dia belum tidur dalam tiga hari ini."

Penemu bongkahan emas itu, memilih tidak mengungkapkan identitasnya dan juga menolak mengungkapkan lokasi di mana ia menemukan bongkahan emas atau nugget-nya itu.