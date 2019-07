Salmafina Sunan Panggil Istri Ajun Perwira Mami, Ini Balasan Jenifer Jill

POS-KUPANG.COM- Sosok Salmafina Sunan, putri sulung pengacara kondang Sunan Kalijaga kembali menjadi sorotan.

Pasalnya, usai keputusannya melepas hijab beberapa waktu lalu menuai kontroversi, kini Salmafina Sunan dikabarkan pindah keyakinan.

Sunan Kalijaga pun tak kuasa melihat putri sulungnya mengalami banyak perubahan drastis usai menyandang status janda.

Namun, kini Salmafina Sunan kembali mengejutkan publik dengan unggahan fotonya di Instagram.

Diketahui Salmafina Sunan mengunggah foto bersama Jennifer Jill Armand Supit dan Ajun Perwira di Instagram.

Pada foto yang diunggah pada Sabtu (13/7/2019) dini hari, Salmafina Sunan atau yang akrab disapa Alma terlihat memeluk Jennifer Jill dari belakang.

Mantan istri Taqy Malik ini terlihat tersenyum sambil memejamkan matanya.

Dalam keterangan fotonya, Salmafina Sunan menyebutkan satu kata yang seolah menggambarkan istri Ajun Perwira dengan panggilan 'Mami'.

"Mamii!!!," tulis @salmafinasunan seperti dikutip Gridhot.ID.

Sementara, Jennifer Jill sendiri juga membagikan foto seperti yang diunggah Salmafina Sunan.

Melalui keterangan fotonya, Jennifer Jill menyebut Salmafina Sunan sebagai adik kecilnya.

Tak hanya itu, istri Ajun Perwira juga mengatakan Salmafina Sunan tidak sendirian dan semua mencintai gadis berusia 19 tahun ini.

"With my very little little sister @salmafinasunan. You are not alone darling Salma. We all love you

(Dengan adikku yang sangat kecil @salmafinasunan. Kamu tidak sendirian sayang Salma. Kami semua mencintaimu)," tulis Jennifer Jill. (*)