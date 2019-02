Salmafina Sunan Lepas Hijab, Ingat Curhatan Sang Ibu saat Alma Hijrah Sungguh Menyentuh

POS-KUPANG.COM - Curhat menyentuh Heidy Sunan, ibu Salmafina Sunan, saat putrinya putuskan hijrah, kini sang putri minta keputusan lepas hijab tak dihujat.

Salmafina Sunan mengunggah foto lepas hijab melalui Instagram Stories.

Dalam foto yang diunggahnya, putri Sunan Kalijaga ini terlihat berbeda dari biasanya.

Salmafina Sunan benar-benar menanggalkan hijabnya.

Salmafina Sunan tampak mengenakan t-shirt berwarna pink.

Rambut panjang Salmafina Sunan terlihat dikuncir ekor kuda.

Sebuah kacamata hitam tampak menghiasi rambut mantan istri Taqy Malik ini, seperti yang TribunStyle.com lansir dalam Instagram story @salmafinasunan.

Unggahan Salmafina Sunan (Instagram)

Sebelumnya, Salmafina Sunan sempat mengatakan pada followers-nya kalau dia akan menunjukkan rambutnya, yang menandakan kalau dia akan melepas hijab.

"Enjoy, soon you will see my hair. Nikmati, sebentar lagi kamu akan melihat rambutku," tulis Salmafina.

Salmafina juga meminta agar orang-orang menghargai keputusannya ini.

"With all of my heart im sorry if i cannot keep up. Respect my decision please. (Dengan segenap hatiku aku minta maaf jika aku tidak bisa mejaga ini. Hargai keputusanku)," lanjutnya.

Salmafina Sunan ternyata selama ini merasa tak nyaman jika dirinya di-bully mengenai persoalan agama.

"Bener-bener deh netizen islami mulut kalian sembarangan banget dan saya gak sekuat itu ternyata."