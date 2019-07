Mobil dan Motor Menghilang dari Jembatan, Apa yang Sebenarnya Terjadi ?

POS KUPANG.COM -- Sebuah video viral di media sosial Twitter memperlihatkan hal aneh hingga menggegerkan warganet.

Video ini pertama kali dibagikan oleh akun Twitter @DannyDutch pada Sabtu (29/6/2019).

Melalui kolom caption-nya, akun @DannyDutch menyebut bahwa mobil dan motor baru saja menghilang dari jembatan.

"Yes, the traffic just disappears. (Ya, motor dan mobil baru saja menghilang)," tulis @DannyDutch.

Setelah diunggah, postingan tersebut langsung viral, sebab video memang memperlihatkan seolah-olah mobil dan motor baru saja menghilang dari jembatan.

Banyak warganet yang mempertanyakan bagaimana hal itu bisa terjadi.

Sementara yang lainnya menyebut hal ini hanya ilusi optik belaka.

Lihat videonya:

Setelah membuat geger warganet, sebuah akun Twitter @shearersbuddy menjelaskan hal yang sebenarnya terjadi.

Menurutnya, si pengambil video mengambil video dari atas gedung bertingkat.

Konstruksi atap gedung tersebut memang sekilas terlihat seperti pilar-pilar di bawah jembatan.

Sementara itu debu yang berada di atap gedung tersebut memang sekilas seperti air sungai yang keruh.

Yang sebenarnya terjadi adalah, mobil dan motor tersebut memang benar-benar berbelok ke kiri dan bukannya menghilang.

Pengambilan video dari atap gedung itulah yang menyebabkan ilusi mobil dan motor menghilang dari jembatan.

"Its the roof of a building, the dirt underneath the wall creates the illusion (along with perspective) that it’s an overpass (Itu adalah karena atap bangunan, debu di bawah dinding menciptakan ilusi (bersamaan dengan perspektif) bahwa itu adalah jalan layang/jembatan)," tulis @shearersbuddy.

Tak diketahui secara pasti kapan dan di mana video ini diambil.

Namun hingga berita ini diturunkan, postingan ini telah dilihat sebanyak lebih dari 73 ribu kali, di-retweet sebanyak 777 kali dan mendapatkan 1,799 likes (*)