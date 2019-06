BERITA POPULER: Profil Agus Maksum Saksi Prabowo-Sandi, SIM Gratis & Kondisi Jalan Juwangi

POS-KUPANG.COM - Baca kembali yuk tiga Berita Populer di POS-KUPANG.COM edisi Kamis 20 Juni 2019.

Tiga Berita Populer tersebut diantaranya Profil Agus Maksum Saksi Prabowo-Sandi yang Sebut Ada 17,5 Juta Pemilih Fiktif di Sidang MK, Urus SIM Gratis untuk yang Baru dan Perpanjangan, Cek Syarat dan Lokasinya dan Beti Sebut Juwangi Tak Beraspal di Sidang MK, Sosok Ini Unggah Video Kondisi Jalan Sebenarnya.

Berikut uraian tiga Berita Populer tersebut satu per satu. Cek this out!

1. Profil Agus Maksum Saksi Prabowo-Sandi yang Sebut Ada 17,5 Juta Pemilih Fiktif di Sidang MK

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019).

Diketahui, sidang permohonan sengketa pilpres Prabowo-Sandiberagendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari pemohon serta pengesahan alat bukti tambahan kalau ada.

Di antara 13 saksi yang hadir ada nama Agus Muhammad Maksum alias Agus Maksum.

Agus Maksum dalam kesaksiannya mempersoalkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 17,5 juta yang bermasalah.

Menurut Agus Maksum, ada ketidakwajaran data pemilih dalam jumlah tersebut.