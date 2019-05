Festival Panggil Ikan Duyung di Alor akan Digelar 7-15 Juni 2019



POS-KUPANG.COM|KUPANG -- Dalam mengembangkan pariwisata NTT sebagai prime mover Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT, maka akan digelar Festival Panggil Ikan Duyung /Dugong di Kabupaten Alor.

Festival ini direncanakan akan digelar pada 7-15 Juni 2019.

Hal ini disampaikan Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, Beni Wahon Jumat (31/5/2019).

Menurut Beni, dalam tahun ini akan digelar sejumlah festival di sejumlah kabupaten dan kota di NTT.

"Salah satu festival akan digelar di Kabupaten Alor, yakni Festival Panggil Ikan Duyung yang direncanakan pada tanggal 7-15 Juni 2019," kata Beni.

Dijelaskan, tujuan festival itu adalah meningkatkan daya tarik wisatawan dengan sasaran mendukung 1,5 juta kunjungan pada 2023.

Sedangkan fokus kegiatan adalah Festival panggil ikan yang dirangkai dengan pameran untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan di Alor.

"Selain itu, ada sarasehan Duyung ,pariwisata dan daya tahan perbatasan negara dengan tujuan meningkatkan pembangunan pariwisata di wilayah perbatasan.

Meningkatkam daya dukung pariwisata terhadap ketahana. Ekonomi masyarakat perbatasan," katanya.

Dikatakan, ada juga kegiatan lomba kebersihan kampung adat yang akan diikuti destinasi kampung adat di Alor, lomba selfie/swafoto remaja (Alor Wow),destinasi exotic, ekonomi kreatif dan kuliner, panggang ikan sepanjang 1 kilometer dan makan aru dan terakhir adalah Malam Basodara dan hiburan rakyat.

Untuk diketahui, pada Malam Basodara dan hiburan malam, ada penyampaian Festival Panggil Ikan Duyung dan festival lainnya di Kabupaten Alor melalui penyampaian Tema Festival 2020 oleh Bupati Alor kepada Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) dan Dinas Pariwisata.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)