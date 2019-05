Kelompok Warga dan Geng Motor Bentrok di Tanah Abang, Begini Penjelasan Polisi

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Sebuah video mengenai bentrokan warga di dekat flyover Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat tengah viral di media sosial. Salah satunya diunggah oleh akun @peduli.jakarta_.

Dalam keterangan video tersebut disebutkan bahwa kejadian terjadi pada Minggu (19/5/2019). "Bentrok antara warga dengan gengster terjadi di flyover Jatibaru subuh dini hari tadi. Warga beramai-ramai menghadang gengster yang dinilai akhir-akhir ini sunggu meresahkan," tulis akun tersebut.

• Tragis, Remaja 14 Tahun Diperkosa 3 Pria Setelah Dijual Keluarganya Rp 30 Juta

Mengenai hal itu, Kapolsek Tanah Abang, AKBP Lukman Cahyono membenarkan adanya kejadian yang ada dalam video tersebut.

Namun, ia menjelaskan bahwa yang dihadang oleh warga pada subuh tadi bukanlah merupakan anggota geng motor ataupun pelaku begal.

• Prodi PGSD STKIP Citra Bakti Ngada Adakan Lomba Lima Bidang Studi Tingkat SD

"Jadi itu warga sekitar lagi duduk-duduk di pinggir jalan, melihat ada pengendara yang berkelompok-kelompok begitu langsung diusir warga," kata Lukman saat dihubungi Kompas.com, Minggu.

View this post on Instagram _ Minggu 19 Mei 2019 | Bentrok antara warga dengan gengster terjadi di flyover Jatibaru subuh dini hari tadi. Warga beramai-ramai menghadang gengster yang dinilai akhir-akhir ini sungguh meresahkan. ?????????????????? Video @whyu_prynto . . - Follow ???? @peduli.jakarta Tagged ???? @peduli.jakarta - . . #PeduliJakarta #Jakarta #Gengster #Tawuran #Bentrok A post shared by Peduli Jakarta (@peduli.jakarta) on May 18, 2019 at 7:29pm PDT

Ia mengatakan hal itu dilakukan warga karena merasa resah terhadap banyaknya informasi mengenai begal dan geng motor di media sosial. Bahkan, kata Lukman, pengendara motor yang datang secara berkelompok tersebut sempat dikejar oleh warga.

Polisi kemudian mengamankan tiga orang yang sempat tertangkap oleh warga pada saat itu. "Diamankan untuk menghindari bentrokan," kata dia.

Saat diamankan polisi, sama sekali tidak ditemukan bukti bahwa mereka adalah pelaku begal ataupun geng motor. Juga tidak temui senjata tajam dari tangan ketiga orang tersebut. Paginya, Polisi kemudian melepaskan ketiga orang tersebut setelah kondisi mulai aman.

"Kita himbau warga supaya tidak main hakim sendiri," ucapnya. (Kompas.com/Jimmy Ramadhan Azhari)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Viral Video Bentrokan Warga dengan Geng Motor di Tanah Abang, Begini Penjelasan Polisi",