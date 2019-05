Ini Kata yang Beri Semangat Ani Yudhoyono Melawan Kanker

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Ibu Ani Yudhoyono, istri presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, untuk pertama kali diizinkan dokter keluar dari ruangan perawatan di National Universtiy Hospital, Singapura.

Ibu Ani dirawat karena kanker darah sejak 2 Februari 2019 atas rekomendasi tim dokter kepresidenan Indonesia.

"Alhamdulillah setelah tiga bulan tidak menghirup udara segar, hari ini saya diperkenankan dokter keluar ruangan untuk melihat hijaunya daun, birunya langit, dan segarnya udara walau hanya 1-2 jam," kata Ibu Ani dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (16/5/2019).

"Terima kasih ya Allah.... Semoga kesehatanku semakin pulih. Mohon doa teman-teman semua," kata dia.

Berdasarkan foto-foto yang diterima Kompas.com, Ani tampak dibawa keluar ruangan dengan menggunakan kursi roda.

Ia ditemani SBY dan menantunya, Anissa Pohan, suami Agus Harimurti Yudhoyono.

SBY kemudian mendorong kursi roda membawa istrinya ke beberapa tempat.

Namun, mereka masih mengenakan masker selama berada di luar ruangan perawatan.

Selama Ani dirawat, SBY terus mendampingi istrinya. Ketua Umum Partai Demokrat itu terpaksa tidak terlibat dalam kampanye Pemilu 2019.

Keduanya menggunakan hak pilih di rumah sakit.

Para tokoh nasional, pejabat negara, hingga politisi sudah menjenguk Ani Yudhoyono. Namun, mereka hanya bisa melihat dari balik kaca lantaran Ani dirawat di ruangan isolasi.

Meski meski kanker ini mengancam jiwanya, Ibu Ani tidak pernah menyerah dalam menghadapinya.

Semangat Ibu Ani ini terucap dalam akun instagramnya, Insya Allah, I will never give up fighting this cancer atau Insya Allah, saya tidak akan pernah menyerah melawan kanker ini.

kita berharap, semangat Ibu Ani ini bisa membawanya ke dalam kesembuhan. Semoga. (alf/kompas.com)