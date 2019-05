Jadwal Terlengkap Liga 1 2019 Laga Pembuka 15 Mei PSS vs Arema FC hingga Persib vs Persipura

Shopee Liga 1 2019 akan mulai bergulir pada Rabu (15/5/2019).

Liga 1 2019 akan dibuka lewat laga PSS vs Arema FC di Stadion Maguwoharjo, Sleman.

Selain itu ada tiga big match yang patut disaksikan pada pekan pertama Liga 1.

Pekan pertama Liga 1 akan berlangsung dari 15 Mei hingga Senin 20 Mei 2019.

Ada sejumlah laga seru yang patut dinantikan karena mempertemukan dua tim dengan nama besar.

Setelah laga PSS vs Arema FC di hari Rabu, ada Bali United vs Persebaya yang akan berlangsung pada Kamis (16/5/2019).

Bali United akan kedatangan tamu Bajul Ijo di Stadion Kapten I Wayan Dipta.