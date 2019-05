POS-KUPANG.COM - Innalillahi Wainna Ilaihi Rojiun, Kabar Duka dari Mouly Surya, Sutradara Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak.

Kabar duka disampaikan sutradara peraih berbagai penghargaan internasional Mouly Surya.

Mouly Surya, sutradara film Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak yang mengisahkan tentang perempuan asal Sumba, NTT ini mengabarkan berita duka, rekannya Khikmawan Santosa yang meninggal dunia.

Khikmawan Santosa merupakan sosok yang sangat fenomenal. Dia adalah sound designer atau penata suara langganan filmmaker terkenal. Mulai dari Hanung Bramantyo, Joko Anwar, Ernest Prakasa, dan lainnya.

Mouly Surya mengabarkan berita duka itu dalam akun Instagramnya, @moulysurya, Sabtu (11/5/2019).

Pada akun Instagram itu, Mouly mengatakan, dirinya menangis begitu mendengar Kiki ( Khikmawan Santosa) meninggal dunia.

Ia pun menceritakan bahwa Khikmawan Santosa juga berpartisipasi dalam film Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak yang berhasil meraih berbagai penghargaan internasional tersebut.

moulysurya

Kiki, gue nangis denger berita duka pagi ini. You’re gone too soon but it was an honor to have made films with you ♥ Rest in peace, Khikmawan Santosa. Terima kasih sudah menyuarakan What They Don’t Talk About When They Talk About Love dan Marlina The Murderer in Four Acts.

Kabar tentang meninggalnya Khikmawan Santosa ini juga disampaikan sutradara kawakan Hanung Bramantyo dan istrinya artis Zaskia Adya Mecca.