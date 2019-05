Siap-siap 3 Member EXO Bakal Gelar Fansigning di Indonesia Salah Satunya Kai Exo Loh.

Setelah sempat enggak mampir untuk konser, EXOakhirnya menyapa EXO-L Indonesia lewat acara fansigning pada 26 Mei 2019 mendatang.

Sayangnya, dalam acara yang diadakan oleh Nature Republic Indonesia ini enggak mendatangkan semua member boyband asuhan SM Entertainment itu.

Lewat instagram pribadinya, Nature Republic secara bertahap mengumumkan satu per satu member EXO yang hadir di acara tersebut.

Mulai dari Chen, Suho hingga member terakhir yang diumumkan lewat instagram adalah Kai.

Kai Exo (istimewa)

Nah, untuk ikut fansign itu para penggemar EXO enggak perlu membeli tiket, karena pihak penyelenggara telah memberikan beberapa syarat untuk datang ke event tersebut.

Mulai dari top spender hingga kupon undian yang diberikan saat membeli produk Nature Republic dengan jumlah tertentu.

Fan Meeting bertajuk, Journey to Nature with EXO in Indonesia akan diadakan di The Hall, Mall Kota Kasablanka, Jakarta!

Sudah siap bertemu lebih dekat dengan tiga member EXO, girls? (*)

