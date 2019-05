VIDEO: Perayaan HUT ke 52 Tahun Bulog Divre NTT, Ini Pesan Kabulog Devisi Regional NTT Eko Pranoto

POS-KUPANG.COM - VIDEO: Perayaan HUT ke 52 Tahun Bulog Divre NTT, Ini Pesan Kabulog Devisi Regional NTT, Eko Pranoto.

Disaksikan POS-KUPANG.COM, perayaan ini dimulai Jumat (3/5/2019) pagi dengan acara jalan sehat yang diikuti pimpinan hingga staf dan juga mitra dari Bulog Divre se-NTT, termaksud TPID.

Para peserta juga diajak bergoyang zumba bersama dan juga mendapatkan berbagai doorprize.

Ratusan hadiah hiburan dan 8 unit hadiah utama seperti sepeda gunung, televisi LED, mesin cuci, kulkas dipersiapkan untuk semua yang hadir memeriahkan acara hari ini.

Kepala Bulog Devisi Regional NTT, Eko Pranoto, di sela-sela acara, kepada POS-KUPANG. COM, menyampaikan pada HUT ini Bulog mengundang juga TPID karena tim tersebut harus kompak untuk mencegah terjadinya inflasi.

Ia mengatakan Bulog berfungsi untuk menjaga stabilisai harga, sehingga selain beras, Bulog menjual komoditi lainnya seperti bawang merah, bawang putih, minyak goreng, gula pasir dan terigu.

Menjelang Ramadhan harga bawang putih melonjak tinggi berkisar Rp 80.000 per kilogram dari sebelumnya Rp 70.000 per kilogram dan bawang merah Rp 50.000 per kilogram dari Rp 40.000 per kilogram. Telur Ayam Rp 52.000 dari sebelumnya Rp 50.000, Cabai Rawit Rp 50.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp 30.000 per kilogram.

"Berapa hari lalu Bulog bersama tim Satgas Polda NTT telah melakukan sidak di Pasar Naikoten I dan menemukan harga bawang putih yang melonjak. Untuk itu pada 4-5 Mei ini Bulog bekerja sama dengan TPID akan mengadakan Pasar Murah. Besok Pasar Murah akan digelar di Masjid Nurusa'dah," ujarnya.

Bulog akan menjual bawang putih dengan harga Rp 55.000 per kilogram dan bawang merah Rp 35.000 per kilogram. Ada juga gula pasir Rp 11.000 per kilogram, minyak goreng dan terigu.