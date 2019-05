BERITA POPULER: Pemain Baru Persib Bandung, Caleg Artis Gagal & Suara Parpol di Dapil NTT 1 & NTT 2

BERITA POPULER: Pemain Baru Persib Bandung, Artis Caleg Gagal & Suara Parpol di Dapil NTT 1 & NTT 2

POS-KUPANG.COM - Baca kembali yuk tiga Berita Populer di POS-KUPANG.COM edisi Selasa 30 April 2019.

Tiga Berita Populer tersebut diantaranya Pemain Baru Persib Bandung, 10 Nama Artis Caleg yang Gagal ke Senayan, Komposisi Suara Parpol di Dapil NTT 1 dan Dapil NTT 2

Berikut uraian tiga Berita Populer tersebut satu per satu. Cek this out!

1. Ini Pemain Baru Persib Bandung, Mulai Bergabung Hari Ini?

Situs asing penyedia data sepak bola,Tranfermrkt.com mengungkap satu pemain baru Persib Bandung.

Meski belum diperkenalkan secara resmi oleh pihak Manajemen, namun Transfermrkt sudah menyebut Rene Mihelic resmi menjadi pemain Maung Bandung mulai Senin (29/4/2019).

Ia tercatat sebagai attacking midfield atau gelandang serang Persib Bandung.

Transfermrkt menyebut Rene Mihelic sebagai gelandang serang baru Persib Bandung (Transfermrkt.com) Klub baru Rene Mihelic yang diungkapkan Transfermrkt.com (Transfermrkt.com)

Tampaknya, pemain pengganti Srdan Lopicic memang benar-benar Rene Mihelic.

Pasalnya, Direktur PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Teddy Tjahjono membenarkan jika pemain asing anyar yang akan didatangkan Persib Bandung berasal dari Slovenia.

