Terbaru Hasil Real Count KPU Pileg 2019 Jumat Jam16.15 WIB, Golkar dan Gerindra Berebut Urutan Kedua
Hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbaru Pileg 2019, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) masih berada pada posisi teratas
Terbaru Hasil Real Count KPU Pileg 2019 Jumat Jam16.15 WIB, Golkar dan Gerindra Berebut Urutan Kedua
POS-KUPANG.COM- Hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbaru dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) masih berada di peringkat teratas, Jumat (26/4/2019).
Tak berbeda dengan hasil real count KPU pada Kamis (25/4/2019) kemarin, posisi runner up masih diduduki Partai Golkar.
Sementara Partai Gerindra berada di urutan ketiga.
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Merujuk real count KPU Pileg 2019 terbaru itu, PDI-P di posisi pertama dengan memperoleh 19,61 persen.
Sedangkan Partai Golkar diurutan kedua mendapatkan 14,18 persen dan Partai Gerindra di peringkat ketiga mendapatkan 11,6 persen.
Hasil real count KPU Pileg 2019 itu berdasarkan data dari 112.086 TPS dari total 813.350 TPS atau sekitar 13,78078 persen.
Data ini update terakhir KPU pada Jumat pukul 16.15.
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Berikut perolehan suara parpol di Pileg 2019 berdasar real count KPU:
1. PDI-P : 19,61 persen.
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