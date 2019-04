Innalillahi Wainna Ilaihi Rojiun! Kabar Duka dari Ifan Seventeen, Netizen Ucap Alfatihah!

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Innalillahi Wainna Ilaihi rojiun! Ifan Seventeen kembali mengunggah kabar duka.

Kabar duka itu saat Ifan Seventeen kehilangan istrinya, Dylan Sahara, dalam tragedi bencana Tsunami di Pantai Anyer, Banten, beberapa waktu lalu.

Ifan Seventeen mengunggah dirinya bersama dengan Dylan Sahara saat di atas pelaminan.

Ifan Seventeen dan Dylan Sahara masih mengenakan pakaian pengantin putih gading.

Dylan Sahara terlihat cantik sekali. Ia tertawa lebar kepada Ifan Seventeen.

Sementara pandangan Ifan Seventeen, tertunduk.

"The eyes that would make the stars jealous because of how it sparkles, i love you," tulis Ifan Seventeen di akun Instagramnya @ifanseventeen, 6 April 2019.

Pujian Ifan Seventeen ini oleh netizen dianggap sebagai wujud dari cinta sejati.

Berikut beberapa komentar netizen: