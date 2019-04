Ini Dia 5 Restoran Paling Aneh di Dunia Makan di Toilet Hingga Makan Bersama Mayat.

Di dunia ini banyak sekali restoran-restoran unikdengan konsep yang mungkin akan membuat Anda merasa terheran-heran.

Misalnya di Norwegia ada restoran pertama kali di dunia dengan kosep di bawah laut.

Restoran ini disebut sangat diminti karena lebih dari 7.000 orang sudah memesan makanan di sana.

Namun bukan itu satu-satunya restoran unik di dunia ini, karena kini banyak restoran yang tak kalah menarik.

Seperti dikutip dari Daily Mirror pada Rabu (24/4/2019) simak deretan restoran di bawah ini :

1. Makan di toilet

Restoran Toilet ()

Pertama adalah restoran dengan tema toilet, restoran ini adalah More Than Toilet in Shanghai.

Dengan konsep humor toilet restoran ini menggunakan meja makannya seolah adalah westafel kamar mandi.

