Tagana Provinsi dan GPS Lakukan Aksi Pembersihan Sampah





POS-KUPANG. COM | KUPANG -- Mendukung program Gubernur NTT agar Provinsi NTT, kota Kupang lebih bersih dan bebas dari sampah maka Taruna Siaga Bencana dibawah naungan Dinas Sosial Provinsi NTT selalu rutin mengadakan kerja bhakti setiap minggunya.

Kegiatan kebersihn dalam aksi memungut sampai di berbagai lokasi ini telah menjadi agenda rutin Tagana Provinsi NTT. Selain bersama para OPD melakukan aksi pembersihan dengan titik lokasi yang telah dibagikan.

Tagana juga melakukan pembersihan sampah di beberapa lokasi misalnya di area SPN Kelurahan Oebobo dan kemarin di Bundaran Merpati hingga jalur Bimoku.

Ketua Forum Tagana NTT, Irvan Mega, kepada POS-KUPANG. COM, Senin (22/4/2019), mengatakan, Tagana turut mendukung program Gubernur. Karena kalau lingkungan bersih maka semu pun menjadi sehat. Bukan untuk pribadi saja tapi untuk semua orang, baik yang bermukim maupun yang melintasi jalan tersebut.

"Sabtu pagi kemarin bersama rekan-rekan Gerakan Peduli Sampah kami melakukan aksi pembersihan di jalur Bimoku. Kegiatan kebersihan ini tidak terhenti sampai di situ saja tapi akan ada kegiatan-kegiatan kebersihan lagi di lokasi lainnya yang akan kita lakukan. Kita sudah pernah membersihkan pantai-pantai. Bukan tidak mungkin akan kembali lagi ke pantai karena biasanya pantai itu seringkali menjadi tempat pembuangan sampah," ujarnya.

Diharapkan rekan-rekan Tagana terus berpartisipasi untuk membuat kota Kupang menjadi bersih.

"Semoga Semangat, kerja keras,kerja cerdas, Loyalitas kita dalam mendukung Program kebersihan bapak Gubernur menjadi nilai lebih kita dalam membangun Nusa Tenggara Timur ke arah yang lebih baik. Tetap tanamkan One Coman, One Rulle dan One Corps untuk Tagana Indonesia khususnya Tagana NTT," ujarnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati)