Cabe Rawit Naik Harga, Tomat Naik-Turun





POS-KUPANG. COM | KUPANG -- Tak hanya bawang putih dan telur ayam ras yang mulai merangkak naik. Cabai rawit dan tomat pun sudah menunjukkan harga yang memusingkan kepala.

Apalagi masyarakat NTT paling senang konsumsi cabai, tak lengkap bila menu yang disediakan tanpa cabai.

Seenak apapun makanan cabailah yang membuat makanan yang disantap terasa nikmat.

Berapapun harganya pasti akan tetap dibeli para pengunjung pasar-pasar tradisional. Mau murah ataupun mahal masyarakat tetap membeli cabai rawit.

Penjual Tomat dan Lombok, Abawa, kepada POS-KUPANG. COM di Pasar Kasih Naikoten I, Senin (22/4/2019), mengatakan, harga cabai sudah dua hari ini naik. Saat ini harga cabai Rp 50.000 per kilogram sedangkan tomat Rp 20.000 per kilogram.

"Lombok ini dari Amfoang. Sedangkan tomat dari Kupang Barat. Kadang ada juga yang didatangkan dari Bali, tapi tomat Bali tak semanis tomat lokal," ujarnya.

Menurutnya harga lombok dan tomat naik-turun. Tapi harga lombok sudaj naik beberapa hari terakhir. Sedangkan harga tomat naik turun. (Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati)