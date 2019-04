Sweet! Inilah 3 Karakter Mempesona Siwon Super Junior di Drama Korea My Fellow Citizens

POS-KUPANG.COM - Pesona Siwon Super Junior memang tidak perlu diragukan lagi.

Selain sebagai idol kpop, Siwon Super Junior juga ternyata pandai berakting.

Salah satu Drama Korea on going yang diperankan oleh Siwon Super Junior adalah drama My Fellow Citizens.

Drama Korea My Fellow Citizens bercerita tentang seorang penipu Yang Jung Guk yang diperankan oleh Siwon Super Junior yang menikah dengan Kim Mi Young (diperankan oleh Lee Yoo Young) yang adalah seorang perwira polisi!

Siwon Super Junior kemudian terpilih menjadi Majelis Nasional! Bagaimana seorang penipu bisa menikahi seorang perwira polisi dan bahkan mendapatkan kursi di Majelis Nasional?

Lalu bagaimana akting Siwon Super Junior sebagai seorang penipu? Rasanya sekalipun menjadi bad boy (penipu), Siwon Super Junior tetap mempesona deh.

Dilansir dari Soompi, inilah tiga peran yang dimainkan Siwon Super Junior di Drama Korea My Fellow Citizens yang tentu saja mampu mempesonakan kalian!

1. Penipu Veteran

Yang Jung Guk adalah seorang pria yang memiliki pemikiran yang luar biasa, banyak nyali, memiliki keterampilan berbicara yang mahir dan penampilannya yang rapi.