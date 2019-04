Terungkap Perlakuan Kim Jae Wook Pada Park Min Young Saat Tak Syuting Drama Korea Her Private Life

POS-KUPANG.COM - Aktor Kim Jae Wook dan Park Min Young terciduk lakukan hal ini di sela-sela syuting Drama Korea "Her Private Life".

Kim Jae Wook dan Park Min Young begitu dekat. Hal ini terlihat dari foto-foto dan video yang dirilis tvN pada 19 April 2019 tentang behind the scene pembuatan Drama Korea Her Private Life.

Keduanya menunjukkan chemistry yang luar biasa. Kim Jae Wook dan Park Min Young terlihat dengan senang hati berbagi permen kapas di sela-sela istirahat.

Keduanya bersenang-senang saat mengendari rollercoaster bersama.

Kim Jae Wook terlihat memberikan jaket tebal kepada Park Min Young agar tidak kedinginan.

Kim Jae Wook juga memberikan perhatian kepada seorang aktor cilik yang berada di antara salah satu adegan.

Sepertinya Kim Jae Wook adalah pribadi yang sangat manis yah!

Yuk intip video lengkapnya!

