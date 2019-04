Neo Hotel by Aston Ajak Makan Siang Bareng Hanya Rp 55.000 per Pax

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG. COM | KUPANG -- Bulan ini Restoran Ikan Layar Neo Hotel by Aston menawarkan promo Makan Siang Bareng (Maksibar).

Masyarakat kota Kupang ataupun tamu hotel bisa menikmati sajian menu prasmanan di restoran tersebut dengan harga terjangkau, tapi tak pernah menanggalkan cita rasa yang enak dan juga bergizi.

Hanya Rp 55.000 saja per pax Anda sudah bisa Maksibar di Restoran Ikan Layar. Bila tak asyik makan siang sendiri, maksibar bersama teman ataupun keluarga bisa lebih menikmati suasananya maupun makanannya.

Sales Manager and Incharge FB Coordinator Neo Hotel by Aston, Helen Freiny Karundeng kepada POS-KUPANG. COM, Minggu (21/4/2019), mengatakan, Maksibar hanya berlaku di setiap hari minggu saja.

Di akhir pekan ini Anda bisa mengajak keluarga untuk makan siang bareng mulai pukul 11.00 hingga 15.00 Wita. Hanya dengan Rp 55.000 per orang Anda sudah bisa menikmati mulai dari menu pembuka hingga menu penutup.

Aneka menu disajikan dari olahan chef Neo Hotel by Aston. Anda bisa memilih menu prasmanan apa saja yang telah disiapkan sesuai dengan selera Anda.

Jadi tunggu apa lagi segera persiapkan akhir pekan Anda bersama orang-orang sayangi dengan mencicipi kuliner di Restoran Ikan Layar. Di sini juga Anda bisa menghabiskan akhir pekan Anda bersama keluarga dengan menikmati pemandangan dari area kolam renang Neo Hotel by Aston. (*)