Jin BTS Lakukan Hal Menggemaskan Ini Untuk ARMY Member BTS Lainnya Langsung Tertawa.

Jin BTS melakukan aegyo super cute untuk ARMY di comeback khusus BTS.

Jin BTS (koreaboo)

Ketika Jin BTS melakukan aegyo, tidak ada yang bisa menghalanginya bahkan para anggotanya!

Pada tanggal 18 April, BTS menampilkan "Dionysus", "Boy With Luv", dan "Make It Right" untuk comeback MCountdown spesial mereka.

Mereka juga butuh waktu untuk mengobrol dengan ARMY.

Selama pertemuan penggemar mini ini, Jin BTS menciptakan puisi akrostik bagi ARMY untuk mengungkapkan cintanya kepada mereka.

Jin BTS mengakhiri puisi itu dengan aegyo lucu yang pernah ada ...

... dan semua anggotanya memiliki reaksi yang sangat berbeda.

RM BTS berjongkok sambil tertawa, sementara Suga BTS tampak sangat malu atas nama Jin BTS.

