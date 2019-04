Wow, Makan di Waroenk Dapat Voucher Makan di Waroenk Seafood

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG. COM | KUPANG – Animo pelanggan terhadap kualitas dan cita rasa makanan yang mumpuni di Waroenk Group, dalam hal ini Waroenk Oebufu di Jalan WJ Lalamentik, Oebufu, Kupang dan Waroenk Podjok, GF Transmart, Jalan WJ Lalamentik, Fatululi, Kupang sangat bagus.

Hal itu terlihat dari membludaknya pengunjung yang makan setiap hari di kedua tempat makan yang diklaim senantiasa menghadirkan menu-menu inovatif dan pionir di Kota Sasando ini.

Untuk mengapresiasi pelanggannya, manajemen Waroenk peraih Kadin NTT Award 2018 sebagai Restoran dengan Menu Terinovatif se-NTT itu, kembali menggelontorkan program-program kreatif guna memanjakan konsumen.

“Program yang kami keluarkan di Waroenk Oebufu dan Waroenk Podjok adalah ‘Makan di Waroenk Oebufu dan Waroenk Podjok Dapat Voucher Makan di Waroenk Seafood and Oriental Cuisine’.

Seperti yang kita ketahui, Waroenk Seafood adalah cabang terkini atau Member of Waroenk dari manajemen Waroenk Group,” terang Marketing Communication and Public Relation Waroenk Seafood and Oriental Cuisine, Rivaldy Najib saat ditemui di Jalan Veteran 18 (ex Palm Seafood, samping Lippo Plaza, depan Hotel Pelangi), Fatululi, Kupang, Minggu (14/4/2019).

Dijelaskan, mekanisme voucher makan di Waroenk Seafood tersebut adalah setiap pelanggan yang bertransaksi makan maupun minum minimal Rp 100 ribu di Waroenk, baik Waroenk Oebufu dan Waroenk Podjok, akan mendapatkan voucher senilai Rp 10 ribu.

“Program ini berlaku kelipatan, misalnya pelanggan makan senilai Rp 200 ribu, maka mereka berhak mendapatkan voucher Rp 20 ribu, begitu seterusnya. Jadi, pelanggan tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang bagus ini,” imbuh Rivaldy.

Ketika ditanyakan menu apa saja yang dapat ditebus untuk voucher itu, pria yang senang icip-icip kuliner ini mengatakan apa saja.

“Apa saja, yang pasti hanya berlaku di Waroenk Seafood yang merupakan cabang terbaru (Member of Waroenk) kami. Jadi, tidak berlaku di Waroenk Oebufu dan Waroenk Podjok selaku penerbit voucher tersebut,” jelasnya.

Ia menjelaskan, voucher yang dikelurkan dalam tiga pecahan, yaitu nominal Rp 10 ribu, Rp 20 ribu, dan Rp 50 ribu tersebut, tidak dapat diuangkan dan hanya dapat digunakan untuk menebus makanan maupun minuman di Waroenk Seafood.

Sebelumnya, lanjut Rivaldy, pihaknya juga sudah mengeluarkan program-program menarik lainnya, “Tunjuk Kelingking Ungu, Diskon Makan 10 Persen di Waroenk Seafood”.

“Program ini adalah bentuk apresiasi kami kepada pelanggan yang mengikuti Pemilu 2019. Mereka bisa mendapatkan diskon atau potongan 10 persen makan dan minuman apa saja tanpa minimal transaksi. Namun, program hanya berlaku pada Rabu, 17 April 2019, usai mencoblos,” paparnya.

Tidak hanya itu, program yang masih berjalan di Waroenk Seafood adalah “Makan Berhadiah Motor dan Emas”.

“Dalam program ini, pelanggan yang bertransaksi minimal Rp 100 ribu, otomatis mendapatkan kupon undian berhadiah satu unit sepeda motor Honda Beat eSP dan lima keping emas murni seberat masing-masing satu gram. Program ini berakhir pada 27 September 2019 dan akan diundi pada 3 Oktober 2019. Jadi, kami ingatkan kembali untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan baik itu,” tutup Rivaldy.(*)