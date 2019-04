Pertandingan Liga Inggris- Ini Prediksi Liverpool vs Chelsea dan Jadwal Siaran Langsung

POS KUPANG.COM -Duel Liverpool vs Chelsea dalam perebutan posisi papan atas klasemen Liga Inggris dipastikan bakal seru.

Laga Liverpool vs Chelsea akan berlangsung di Stadion Anfield pada Minggu (14/4/2019) pukul 22.30 WIB.

Saat ini, Liverpool tengah berupaya mempertahankan posisi puncak klasemen Liga Inggris dari kejaran Manchester City.

Liverpool masih memimpin klasemen dengan koleksi 82 poin dari 33 laga, unggul dua angka atas Manchester City yang baru 32 kali bermain.

Sementara itu, Chelsea butuh mempertahankan peringkat ke-4 klasemen alias zona Liga Champions.

Chelsea saat ini mengumpulkan 66 poin dari 33 laga, mereka unggul dua angka atas Manchester United yang baru saja menang atas West Ham United.

Jadwal siaran langsung: RCTI, Minggu, 14 April 2019, 22.30 WIB

• hasil Pertandingan Liga Inggris- Man United vs West Ham, Solskjaer Anggap Timnya Menang Hoki

Prediksi Liverpool vs Chelsea, susunan pemain:

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Firmino, Mane

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Rudiger, Luiz, Emerson; Kante, Jorginho, Loftus-Cheek; Hudson-Odoi, Giroud, Hazard

Rekor pertemuan:

Liverpool tak pernah menang dalam lima pertandingan terakhir melawan Chelsea, tiga kali seri dan dua kali kalah.

The Blues - julukan Chelsea - tak terkalahkan dalam 8 pertandingan terakhir di Stadion Anfield, 3 kali menang dan 5 kali seri.

Kali terakhir The Reds - julukan Liverpool - menang atas Chelsea terjadi pada Mei 2012. Ketika itu, Steven Gerrard dkk menang 4-1.

Baca juga: Liverpool Vs Chelsea, Fan The Blues Harus Hormati Tragedi Hillsborough

Prediksi skor, Liverpool vs Chelsea

101GreatGoals: Liverpool 2-1 Chelsea

WhoScored: Liverpool 1-1 Chelsea

FootballPredictions: Liverpool 2-1 Chelsea