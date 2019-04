Di Kota Kupang- Tamu Kagumi Restoran The Kings, Tempatnya Keren Banget

Area Restoran Bambu The Kings begitu ramai. Tamu-tamu begitu mengagumi lokasi strategis The King yang mempunyai pemandangan nan indah

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG. COM | KUPANG -- Area Restoran Bambu The Kings begitu ramai oleh para undangan. Tamu-tamu begitu mengagumi lokasi strategis The King yang mempunyai pemandangan nan indah.

Bangunannya pun sangat artistik dengan berbahan dasar bambu. Unik dan elok dipandang mata.

Beberapa tamu, seperti Bernadeth Ayuningrum, kepada POS-KUPANG. COM, Minggu (14/4/2019), mengaku tempat ini sangat keren.

Lokasinya juga strategis dan bisa menjadi pusat ekonimi yang tidak hanya di daerah perkotaan saja tetapi juga di pinggir pantai seperti ini.

"Keren karena owner berani membuka daerah baru untuk menjadi pusat ekonomi. Semuanya ada di sini, sehingga perputaran ekonomi bisa lebih cepat," ujarnya.

Kikt Berek juga mengagumi The Kings sebagai tempat hiburan yang bagus. Hal ini membuktikan Kupang juga bisa punya tempat sebagus ini dan mungkin sebagai individu juga harus menjaga tempat sebagus ini.

"Kembali lagi seperti bapak wakil Gubernur bilang kita harus jaga kebersihan areanya. Biar tambah banyak investor dan turis yang datang dan mempromosikan Kupang," ujarnya. (*)