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Bakalan Tampil di Billboard Music Awards Apakah BTS Akan Raih Top Social Artist Ketiga Kalinya?
Bakalan Tampil di Billboard Music Awards Apakah BTS Akan Raih Top Social Artist Ketiga Kalinya?
Bakalan Tampil di Billboard Music Awards Apakah BTS Akan Raih Top Social Artist Ketiga Kalinya?
POS-KUPANG.COM - Bakalan Tampil di Billboard Music Awards Apakah BTS Akan Raih Top Social Artist Ketiga Kalinya?
BTS baru saja merilis album terbaru mereka 12 April 2019 kemarin.
Respon ARMY dan penggemar lainnya luar biasa.
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Bahkan BTS pecahkan rekor melebihi Blackpink.
BTS juga akan menghadiri acara dan juga menampilkan lagu terbaru mereka Boy With Love feat Halsey.
Dilansir dari Koreaboo, ini akan menjadi yang ketiga kalinya BTS menghadiri acara penghargaan.
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Pada tanggal 14 April, Billboard Music Awards (BBMAs) mengumumkan bahwa BTS akan tampil bersama Halsey untuk acara penghargaan pada 1 Mei 2019.
BTS akan menyayikan lagu terbaru mereka, "Boy With Luv".
Lagu ini juga menampilkan penyanyi Amerika Halsey.
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