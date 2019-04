BTS Resmi Comeback, Inilah Lirik Lagu Boy With Luv feat Halsey Lengkap Terjemahan Indonesia

Download Lagu BTS - Boy With Luv feat Halsey Lengkap Lirik, Video dan Terjemahan Indonesia

POS-KUPANG.COM - Berikut link donwload lagu BTS Boy With Luv dalam album Map of the Soul: Persona BTS.

Grup musik boyband asal Korea Selatan, BTS, menandai comeback mereka denganb merilis album baru pada Jumat (12/4/2019).

Ada 7 lagu BTS yang terdapat dalam album baru mereka yang bertajuk Map of the Soul: Persona.

• Daebak! Baru 5 Jam Dirilis, MV BTS feat Halsey Boy With Luv Telah Ditonton 20 Juta Kali!

• BTS Resmi Comeback, Inilah Lirik Lagu Boy With Luv feat Halsey Lengkap Terjemahan Indonesia

• Daebak! Belum Dirilis Album PERSONA BTS Sudah Dipesan 3 Juta Copy

Uniknya, dalam Map of the Soul: Persona terdapat tiga lagu yang menggunakan bahasa Latin atau lainnya yang tak lazim digunakan.

Salah satu judul lagu yang menjadi trending pencarian Google adalah lagu berjudul Boy With Luv feat Halsey.

Lagu BTS Boy With Luv feat Halsey ini bisa didownload melalui Spotify dalam album Map of the Soul: Persona BTS.

Berikut caranya:

1. Cari album Map of the Soul: Persona milik BTS.

2. Klik download saat sudah menemukan album Map of the Soul: Persona.

3. Tunggu proses selesai.