Download Lagu On My Way - Alan Walker, Backsound Game PUBG Lengkap dengan Lirik dan Videonya!

POS-KUPANG.COM - Lagu Alan Walker yang berjudul On My Way merupakan kolaborasi sang musisi dengan Sabrina Carpenter dan Farruko.

Aliran EDM dipadukan suara dari Sabrina yang merdu dan rap dari Farruko membuat siapapun yang mendengarkan akan otomatis menikmati lagu ini.

(Link download lagu ada di akhir berita)

Lagu Alan Walker On My Way ini juga sebagai Original Soundtrack atau OST dari gim PUBG Mobile Season 6.

Lagu Alan Walker On My Way dirilis tahun hari ini, Rabu (21/3/2019) dan telah tersedia di Spotify.

Berikut ini lirik dan video lagu On My Way dari Alan Walker

Alan Walker (feat Sabrina Carpenter & Farruko) - On My Way

Link lagu "On My Way" dari Alan Walker

[Sabrina Carpenter:]

I'm sorry but

Don't wanna talk

I need a moment before I go

It's nothing personal

I draw the blinds

They don't need to see me crying

Cause even if they understand

They don't understand

So then when I'm finished

I'm all 'bout my business

And ready to save the world

I'm taking my misery

Making my bitch

Can be everyone's favorite girl