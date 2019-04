BERITA POPULER: Pelajar SMP di Kupang Disetubuhi, Ramalan Zodiak 1 April 2019 dan MotoGP Argentina

POS-KUPANG.COM - Baca kembali yuk tiga Berita Populer di POS-KUPANG.COM edisi Minggu 31 Maret 2019.

Tiga Berita Populer tersebut diantaranya pelajar SMP di Kupang disetubuhi di belakang sekolah, Ramalan Zodiak Senin 1 April dan MotoGP Argentina 2019.

Berikut uraian tiga Berita Populer tersebut satu per satu. Cek this out!

1. BREAKING NEWS: Dijemput Tengah Malam, Pelajar SMP di Kupang Disetubuhi di Belakang Sekolah

Seorang remaja puteri yang juga pelajar SMP di Kupang mendapat perlakuan mengenaskan. Usai dijemput tengah malam di rumahnya, remaja yang berstatus siswi salah satu sekolah menengah pertama (SMP) di Kupang ini malah disetubuhi.

Kapolsek Oebobo Polres Kupang Kota, Kompol I Ketut Saba melalui Kanit Reskrim Iptu Komang Sukamara kepada POS-KUPANG.COM menjelaskan, kasus ini telah dilaporkan oleh pihak keluarga korban ke Polsek Oebobo pada Sabtu (30/1/2019) siang.

Komang mengisahkan, kronologis bermula ketika korban MLFJ (15), pelajar SMP di Kupang, Warga Naikoten 1 Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, pada Jumat (29/3/2019) tengah malam dijemput oleh seorang lelaki bernama Rudi di rumahnya.

Tanpa memberitahukan kepada penghuni rumah yang lain, korban tiba-tiba saja pergi bersama lelaki yang menjemputnya itu menggunakan sepeda motor sekitar pukul 23.30 Wita.

Ternyata, setelah berjalan-jalan dengan sepeda motor hingga pukul 01.00 Wita, korban MLFJ lalu diajak pelaku ke SD Bertingkat Naikoten 1 Kelurahan Naikoten 1 Kecamatan Kota Raja Kota Kupang. Di sana, di belakang gedung sekolah bertingkat itu, pelaku kemudian menyetubuhi korban.

Korban yang pelajar SMP di Kupang ini baru diantar pulang pelaku kembali ke rumahnya sekitar pukul 02.30 Wita.