Shopee 313 Elektronik Digital Sale

LIVE SCTV & INDOSIAR! Live Streaming Shopee 31.3 Elektronik & Digital Sale Malam ini, Ada Slank

Shopee 31.3 Elektronik & Digital Sale yang dimulai pukul 19.00 WIB ini akan ditayangkan langsung oleh SCTV dan Indosiar.

LIVE SCTV & INDOSIAR! Live Streaming Shopee 31.3 Elektronik & Digital Sale Malam ini, Ada Slank
Instagram/SCTV
LIVE SCTV & INDOSIAR! Live Streaming Shopee 31.3 Elektronik & Digital Sale Malam ini, Slank, Syahrini 

LIVE SCTV & INDOSIAR! Live Streaming Shopee 31.3 Elektronik & Digital Sale Malam ini, Slank, Syahrini

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Shopee 31.3 Elektronik & Digital Sale akan tayang, Minggu (31/3/2019) malam ini.

Shopee 31.3 Elektronik & Digital Sale yang dimulai pukul 19.00 WIB ini akan ditayangkan langsung oleh SCTV dan Indosiar.

Shopee 31.3 Elektronik & Digital Sale akan dimeriahkan oleh sejumlah artis papan atas.

Di antaranya adalah Slank, Marion Jola, Syahrini, dan Via Vallen.

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Ada juga DJ Yasmin, Iwa K, dan Andi Rif.

Sementara acara dibawakan Andhika Pratama dan Jessica Iskandar.

Berikut unggahan akun Instagram SCTV @sctv:

MALAM INI, Saksikan @shopee_id 31.3 Elektronik & Digital Sale bersama SLANK!

LIVE di SCTV dan INDOSIAR jam 7 malam WIB ??

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Tags
Shopee 31.3 Elektronik & Digital Sale
marion jola
Slank
Syahrini
SCTV
Penulis: Hasyim Ashari
Editor: Hasyim Ashari
Sumber: Pos Kupang
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