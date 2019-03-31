Shopee 313 Elektronik Digital Sale
LIVE SCTV & INDOSIAR! Live Streaming Shopee 31.3 Elektronik & Digital Sale Malam ini, Ada Slank
Shopee 31.3 Elektronik & Digital Sale yang dimulai pukul 19.00 WIB ini akan ditayangkan langsung oleh SCTV dan Indosiar.
LIVE SCTV & INDOSIAR! Live Streaming Shopee 31.3 Elektronik & Digital Sale Malam ini, Slank, Syahrini
POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Shopee 31.3 Elektronik & Digital Sale akan tayang, Minggu (31/3/2019) malam ini.
Shopee 31.3 Elektronik & Digital Sale yang dimulai pukul 19.00 WIB ini akan ditayangkan langsung oleh SCTV dan Indosiar.
Shopee 31.3 Elektronik & Digital Sale akan dimeriahkan oleh sejumlah artis papan atas.
Di antaranya adalah Slank, Marion Jola, Syahrini, dan Via Vallen.
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Ada juga DJ Yasmin, Iwa K, dan Andi Rif.
Sementara acara dibawakan Andhika Pratama dan Jessica Iskandar.
Berikut unggahan akun Instagram SCTV @sctv:
MALAM INI, Saksikan @shopee_id 31.3 Elektronik & Digital Sale bersama SLANK!
LIVE di SCTV dan INDOSIAR jam 7 malam WIB ??