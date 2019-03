Drama Korea The Last Empress

Link Streaming & Sinopsis Drama Korea The Last Empress Episode 45-46 Tayang di Trans TV

POS-KUPANG.COM - Berikut sinopsis Drama Korea The Last Empress episode 45-46.

Kami berikan sinopsis dan Live Streaming Drama Korea The Last Empress yang tayang hari ini Rabu 20 Maret 2019.

Rabu (20/3/2019) Drama Korea The Last Empress telah memasuki episode 45-46.

Penggemar Drama Korea khususnya drama The Last Empress ini dapat menyaksikannya di Trans TV dan bisa pula via live streaming.

Jadwal tayang Drama Korea The Last Empress ini adalah Senin hingga Jumat pukul 18.00 WIB. (Link Live Streaming ada di akhir berita) Sinopsis --

Keriuhan terjadi setelah Woo Bin mengungkap identitas aslinya.

Saling todong pistol antara Lee Hyuk, Woo Bin, dan pengawal kaisar yang lain.

Dalam kondisi yang tidak kondusif, Woo Bin masih meminta pengawal lain pergi agar tidak dicelakai oleh Lee Hyuk.

Ssu Ni mencoba mencegah Lee Hyuk yang akan membunuh Woo Bin.

Lee Hyuk ganti menodong pistolnya ke arah Ssu Ni.

Woo Bin tak tinggal diam, dia datang melindungi Ssu Ni.