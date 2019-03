Waspada! Ada 47 Investasi Bodong Berkeliaran, Ini Daftarnya

Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Satgas Waspada Investasi menghentikan 47 entitas yang diduga melakukan investasi ilegal alias bodong.

Tongam L Tobing, Ketua satuan tugas waspada investasi, mengatakan sebanyak 47 entitas ini banyak bergerak di usaha multilevel marketing, investasi mata uang kripto, investasi uang, dan pialang berjangka.

Berikut ini adalah nama 47 entitas tersebut:

1. PT Sinergi Rezeki Ananta/Essenzo

2. CV PTINDO/ www.baleo.id/ CV Pitulungan Indonesia

3. PT Aladiev Mitra Mandiri

4. PT BOG Indonesia Sukses

5. PT Bonaventura Berkah Sukses

6. PT Inbioplus Sun Internasional/ My Zenza

7. BDI Groups/ https://bdigroups.com/id/

8. PT Karunia Berjaya Selamanya/ www.mox.wed.id

9. Toga Chat/Toga Capital

10. PT Global Net International

11. www.arrow-miner.com/

PT Baruna Investama Indonesia

12. CV Green Leaf Indonesia

13. Gaharu Lumajang Community

14. Weenzee Indonesia

15. Arcee Coin

16. X-One System

17. Konsorsium Venture 6

18. Digital Rich/app.digital-rich.com

19. PT Kopral Digital Khatulistiwa

20. Mitra Hipo

21. Program Berbagi Berkah

22. Asuransi Lifetime Insurance Devesta

23. Jaminan Penghasilan Aceh

24. Binary.com

25. Gate Solutions Club

26. PT Asia Natura Futures

27. PT Inprofit Indonesia

28. IDFXCapital.com

29. www.omahforex.com

30. Indogolden Future

31. Lippo Forex

32. Road Tour FXTM Indonesia

33. Financial Brokerage Service (FBS)

34. MRG Premiere

35. PT Fortuna Cemerlang (FC33)

36. Sony Trade/ www.sonytrade.com

37. PT Ramza Malay Gemilang/ Investopedia D’Gallery

38. PT Pandu Prima Amanah (PPA Tour & Training) dan PT Panca Pola Anugerah (PPA Institute)

39. PT Sriwijaya Berkah Wisata

40. PT Santara Daya Inspiratama

41. Bank One Syariah

42. Kofin/ koin.simdif.com

43. Sinar Tiga Berlian

44.Mydropnshop

45. Kafi.sms.com

46. Management Asset Community and Development

47. Maha Messari Group/ PT Hotel Maha Messari Dewante.

Masyarakat diminta untuk lebih jeli ketika ingin melakukan investasi. Jangan sampai terkena dampak investasi bodong.(*)